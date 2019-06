Die Stadt beginnt mit einem Großprojekt zum Hochwasserschutz: Die Vorbereitungen für den Neubau eines Regenwasserpumpwerkes an der Kanalstraße starten. Wegen des 5-Millionen-Euro-Projekts wird die Kanalstraße zwischen Cheruskerring und Nevinghoff ab Mittwoch (12. Juni) gesperrt.

Umleitungen sind laut städtischer Pressemitteilung ausgeschildert. Als Bauzeit sind zweieinhalb Jahre veranschlagt. Damit wird die Kanalstraße voraussichtlich erst im Herbst 2021 wieder für den Verkehr freigegeben.

Zentrum Nord erreichbar

Anlieger können ihre Häuser weiterhin erreichen, allerdings wird die Kanalstraße für die Anwohner von der Grevener Straße oder vom Ring aus zur Sackgasse. Das Wohngebiet rund um die Wibbeltstraße kann über die Langemarckstraße angefahren werden. Fußgänger und Radfahrer können die Kanalstraße während der Bauzeit weiterhin nutzen. Das Zentrum Nord ist über den Nevinghoff erreichbar.

Umleitungsplan während der Sperrung Kanalstraße zwischen Cheruskerring und Grevener Straße. Foto: Stadt Münster

Die Kanalstraße war vom Starkregen im Sommer 2014 besonders stark betroffen. Das Regenwasserpumpwerk soll den Überflutungsschutz in diesem Bereich verbessern, teilt die Stadt mit. Es hebt etwa bei Starkregen das Regenwasser über den Pegel der Aa oder die so genannte Rückstauebene auf Straßenniveau, so dass tiefer gelegene Gebiete nicht überflutet werden. In den vergangenen Jahren ist im Zuge der umfassenden Hochwasserschutzmaßnahmen in Münster bereits der Deich entlang der Aa und der Radweg an der Kanalstraße erhöht worden.

Mit dem Bau des Pumpwerkes werden das Amt für Mobilität und Tiefbau und „Münster-Netz“ außerdem die Schmutz- und Regenwasserkanäle sanieren und die Straße sowie die Geh- und Radwege erneuern, heißt es abschließend.