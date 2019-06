Beim Schützenfest des Schützenvereins „Stadtrand-Süd 1951“ gab es am Wochenende neben viel Spaß auch wieder Spannung, wie es in einer Pressemitteilung des Vereins heißt. Nach dem Medaillenschießen trafen sich die Schützen zum Umzug und Vogelschießen in der Kleingartenanlage „Wochenend Süd“. Erst mit dem 255. Schuss stand der neue Jungschützen-König Marcel Schuster fest, ihm zur Seite steht als Prinzessin Johanna Dudek.

Anschließend wurde der König ermittelt. Hier erlöste mit dem 362. Schussden Vogel. Als Prinzgemahl zur Seite steht ihr ihr Mann Hendrik Heßkamp , als Adjutanten und Ehrendamen fungieren Marcel und Birgit Muesmann so wie Joachim und Veronika Bertels.

Damit nicht genug: Im folgenden Kaiserschießen wurde aus allen bisherigen Königen der neue Kaiser ermittelt. Nach dem 215. Schuss fiel die Entscheidung zugunsten von Hans Rothert. Zu seiner Kaiserin nahm er seine Frau Jutta Rothert.

Die Insignien des Königsvogels gingen an Christian Grünefeld ( Krone ), Wiebke Heßkamp (Zepter) und Marcel Muesmann (Apfel); bei den Jungschützen an Lisa Schwenzner (Krone), Simon Schulze Wermeling (Zepter) und Kevin Stöppeler (Apfel).

Beim Medaillenschießen der Jungschützen errang Si mon Schulze Wermeling Gold, Lisa Schwenzner Silber und Alina Schulze Bronze. Medaillen der Altschützen errangen Birgit Shreen (Gold), Michael Ewers (Silber) und Christian Grünefeld (Bronze). Die Medaillen des Spielmannszuges gingen an Birgit Shreen (Gold), Eberhard Driese (Silber) und Christian Grünefeld (Bronze). Bei den Offizieren waren Joachim Bertels (Gold), Fabian Rothert (Silber) und Detlef Cauvet (Bronze) erfolgreich.

Im Rahmen des Königsballs im Paohlbürger Hof zur Proklamation der neuen Majestäten erhielten die erfolgreichen Schützen ihre Belohnung überreicht. Weiterhin wurden einige Kameraden für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt: so Alois Goldstein, Christian Modersohn, Ralf Schreen und Peter Vogel für zehn Jahre, Reinhold Abbenhaus für 25 und Karin Knuth für 50 Jahre.