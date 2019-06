Münster -

Der Bau der Heilig-Geist-Kirche löste 1929 Empörung und Diskussionen aus, da er sich in seiner modernen Bauhaus-Architektur von den Sakralbauten in Münster total distanzierte. Architekt und Städtebauer Martin Korda zeigte jetzt in einem Vortrag Stärken und Schwächen des Konzeptes auf.