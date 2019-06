Stadtspitze aus Rjasan kommt nach Münster

Auf Einladung von Oberbürgermeister Markus Lewe ist eine fünfköpfige Delegation aus der russischen Partnerstadt unter Leitung von Oberbürgermeisterin Yulia Rokotyanskaya zu Gast.

Auf dem Programm steht auch ein Fachaustausch zur nachhaltigen Entwicklung. Dazu gehören Themen wie Klimaschutz, energetisches Bauen und Sanieren, klimafreundliche Nahverkehrskonzepte und umweltgerechte Abfallverwertung, teilt die Stadt mit.

Offiziell gefeiert wird am Dienstag (18. Juni) ab 18.30 Uhr im Wolfgang-Borchert- Theater (WBT). Dazu lädt die Stadt Münsteraner ein, die sich für die Städtepartnerschaft engagieren oder sich Rjasan verbunden fühlen. Den Abend gestalten die Ensembles des WBT und des Dramatheaters Rjasan. Auch der Konzertchor Münster und der Chor der staatlichen Jessenin-Universität treten auf. Sie sind seit 2018 Partnerchöre. Für die Planung bittet das Amt für Bürger- und Ratsservice um Anmeldung bis 14. Juni ( ✆ 4 92- 33 26, rietkoetter@stadt-muenster.de).

Am Mittwoch (19. Juni) um 19 Uhr sind alle Interessierten in die Lambertikirche zu einem Konzert mit dem vielfach ausgezeichneten Chor aus Rjasan eingeladen. Außerdem bietet zum Jubiläum „Bio to Go“ in den Münster-Arkaden vom 17. bis 22. Juni typische Gerichte aus der russischen Partnerstadt an. Im September werden Kunstschaffende aus Rjasan mit der Künstlergemeinschaft pArt 96 arbeiten und in der Volkshochschule ausstellen.

Die Urkunde für die Städtepartnerschaft hatten am 29. August 1989 die damaligen Oberbürgermeister Valery Lobanow und Dr. Jörg Twenhöven unterzeichnet. Die Verbindung stand zunächst im Zeichen der humanitären Hilfe. Hilfskonvois machten sich auf den Weg nach Rjasan. Kleider, Sach- und Geldspenden sollten die Menschen unterstützen. Die „humanitäre Part nerschaft“ hat sich zur le bendigen, vielseitigen Freund schaft entwickelt, in deren Mittelpunkt die vielen, oft schon zu Beginn der Städtepartnerschaft geschlossenen Freundschaften stehen, so die Stadt weiter.