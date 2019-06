Die globale Automobilproduktion ist seit August 2018 im Abwärtstrend. Um in diesem schwierigen Marktumfeld wettbewerbsfähig zu bleiben, plant der BASF-Unternehmensbereich Coatings bis zu 200 Positionen an seinem Standort in Münster bis Ende 2021 abzubauen. Das teilte das Unternehmen in einer Mitteilung am Donnerstagmittag (13. Juni) mit.

Erreicht werden soll dies demnach über natürliche Fluktuation und ein Freiwilligenprogramm, das eng mit dem Betriebsrat abgestimmt ist. Das Programm umfasst alle Bereiche am Standort und ist Teil eines weltweiten Programms zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmensbereichs Coatings.

Strukturen anpassen

„Die Konjunktur und handelspolitische Entwicklungen können wir nicht beeinflussen“, so Sören Bauermann, Geschäftsführer der BASF Coatings GmbH in Münster, „aber wir können BASF Coatings auf einem nachhaltig profitablen Wachstumskurs halten, indem wir unsere Strategie und Strukturen anpassen. Dabei stellen wir unsere Kunden in den Mittelpunkt, sparen wo es nötig ist, und investieren gleichzeitig in die Zukunftsfähigkeit unseres Standortes in Münster.“

Beispielsweise investiert der Unternehmensbereich in den Neubau eines Laborgebäudes ebenso wie in die Erschließung neuer Geschäftsfelder, unter anderem mit einer Produktionsanlage zur Beschichtung von Folien. Auch die Ausbildung sei von den Maßnahmen nicht betroffen, betont Bauermann.