Lebensmittelüberwachung: Erweiterungsbau eingeweiht

Mehr Platz für den Verbraucherschutz in Nordrhein-Westfalen: Im Zentrum Nord ist am Donnerstagvormittag der Erweiterungsbau des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Münsterland-Emscher-Lippe (CVUA-MEL) eingeweiht worden. Die Zusammenlegung der Standorte Münster und Recklinghausen ist damit abgeschlossen.

11,6 Millionen Euro hatte die Behörde in den Neubau investiert. Er bietet auf 1650 Quadratmetern Labor-, Büro- und Lagerflächen für 40 Mitarbeiter. Insgesamt arbeiten am Standort Joseph-König-Straße künftig rund 240 Mitarbeiter – darunter 30, die zuvor in Recklinghausen beschäftigt waren.

Rechtliche Anforderungen prüfen

Die fünf Überwachungsämter seien „die stillen Garanten des gesundheitlichen Verbraucherschutzes. Sie schützen die Bürgerinnen und Bürger vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung“, betonte NRW-Umweltministerin Ur-sula Heinen-Esser bei der Einweihungsfeier. Die Behörden übernehmen wichtige Aufgaben in der amtlichen Lebensmittelüberwachung. Sie prüfen im Auftrag des Landes, des Bundes sowie der Kreise und kreisfreien Städte, ob Proben aus den Bereichen Lebensmittel, Futtermittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel, Tiergesundheit und Strahlenschutz den rechtlichen Anforderungen entsprechen.

Lebensmitteluntersuchung: Erweiterungsbau eingeweiht 1/37 In Münster ist der Erweiterungsbau für das Lebensmittelüberwachungsamt CVUA eingeweiht worden. Foto: Matthias Ahlke

In Münster ist der Erweiterungsbau für das Lebensmittelüberwachungsamt CVUA eingeweiht worden. Foto: Matthias Ahlke

In Münster ist der Erweiterungsbau für das Lebensmittelüberwachungsamt CVUA eingeweiht worden. Foto: Matthias Ahlke

In Münster ist der Erweiterungsbau für das Lebensmittelüberwachungsamt CVUA eingeweiht worden. Foto: Matthias Ahlke

In Münster ist der Erweiterungsbau für das Lebensmittelüberwachungsamt CVUA eingeweiht worden. Foto: Matthias Ahlke

In Münster ist der Erweiterungsbau für das Lebensmittelüberwachungsamt CVUA eingeweiht worden. Foto: Matthias Ahlke

In Münster ist der Erweiterungsbau für das Lebensmittelüberwachungsamt CVUA eingeweiht worden. Foto: Matthias Ahlke

In Münster ist der Erweiterungsbau für das Lebensmittelüberwachungsamt CVUA eingeweiht worden. Foto: Matthias Ahlke

In Münster ist der Erweiterungsbau für das Lebensmittelüberwachungsamt CVUA eingeweiht worden. Foto: Matthias Ahlke

In Münster ist der Erweiterungsbau für das Lebensmittelüberwachungsamt CVUA eingeweiht worden. Foto: Matthias Ahlke

In Münster ist der Erweiterungsbau für das Lebensmittelüberwachungsamt CVUA eingeweiht worden. Foto: Matthias Ahlke

In Münster ist der Erweiterungsbau für das Lebensmittelüberwachungsamt CVUA eingeweiht worden. Foto: Matthias Ahlke

In Münster ist der Erweiterungsbau für das Lebensmittelüberwachungsamt CVUA eingeweiht worden. Foto: Matthias Ahlke

In Münster ist der Erweiterungsbau für das Lebensmittelüberwachungsamt CVUA eingeweiht worden. Foto: Matthias Ahlke

In Münster ist der Erweiterungsbau für das Lebensmittelüberwachungsamt CVUA eingeweiht worden. Foto: Matthias Ahlke

In Münster ist der Erweiterungsbau für das Lebensmittelüberwachungsamt CVUA eingeweiht worden. Foto: Matthias Ahlke

In Münster ist der Erweiterungsbau für das Lebensmittelüberwachungsamt CVUA eingeweiht worden. Foto: Matthias Ahlke

In Münster ist der Erweiterungsbau für das Lebensmittelüberwachungsamt CVUA eingeweiht worden. Foto: Matthias Ahlke

In Münster ist der Erweiterungsbau für das Lebensmittelüberwachungsamt CVUA eingeweiht worden. Foto: Matthias Ahlke

In Münster ist der Erweiterungsbau für das Lebensmittelüberwachungsamt CVUA eingeweiht worden. Foto: Matthias Ahlke

In Münster ist der Erweiterungsbau für das Lebensmittelüberwachungsamt CVUA eingeweiht worden. Foto: Matthias Ahlke

In Münster ist der Erweiterungsbau für das Lebensmittelüberwachungsamt CVUA eingeweiht worden. Foto: Matthias Ahlke

In Münster ist der Erweiterungsbau für das Lebensmittelüberwachungsamt CVUA eingeweiht worden. Foto: Matthias Ahlke

In Münster ist der Erweiterungsbau für das Lebensmittelüberwachungsamt CVUA eingeweiht worden. Foto: Matthias Ahlke

In Münster ist der Erweiterungsbau für das Lebensmittelüberwachungsamt CVUA eingeweiht worden. Foto: Matthias Ahlke

In Münster ist der Erweiterungsbau für das Lebensmittelüberwachungsamt CVUA eingeweiht worden. Foto: Matthias Ahlke

In Münster ist der Erweiterungsbau für das Lebensmittelüberwachungsamt CVUA eingeweiht worden. Foto: Matthias Ahlke

In Münster ist der Erweiterungsbau für das Lebensmittelüberwachungsamt CVUA eingeweiht worden. Foto: Matthias Ahlke

In Münster ist der Erweiterungsbau für das Lebensmittelüberwachungsamt CVUA eingeweiht worden. Foto: Matthias Ahlke

In Münster ist der Erweiterungsbau für das Lebensmittelüberwachungsamt CVUA eingeweiht worden. Foto: Matthias Ahlke

In Münster ist der Erweiterungsbau für das Lebensmittelüberwachungsamt CVUA eingeweiht worden. Foto: Matthias Ahlke

In Münster ist der Erweiterungsbau für das Lebensmittelüberwachungsamt CVUA eingeweiht worden. Foto: Matthias Ahlke

In Münster ist der Erweiterungsbau für das Lebensmittelüberwachungsamt CVUA eingeweiht worden. Foto: Matthias Ahlke

In Münster ist der Erweiterungsbau für das Lebensmittelüberwachungsamt CVUA eingeweiht worden. Foto: Matthias Ahlke

In Münster ist der Erweiterungsbau für das Lebensmittelüberwachungsamt CVUA eingeweiht worden. Foto: Matthias Ahlke

In Münster ist der Erweiterungsbau für das Lebensmittelüberwachungsamt CVUA eingeweiht worden. Foto: Matthias Ahlke

In Münster ist der Erweiterungsbau für das Lebensmittelüberwachungsamt CVUA eingeweiht worden. Foto: Matthias Ahlke

„Bei rund zehn Prozent der Proben gibt es Beanstandungen“, so Wilfried Höwedes, Sprecher des münsterischen Überwachungsamtes. Nach seinen Angaben werden im Zentrum Nord pro Jahr 12 500 Proben untersucht – in Münster vor allem Proben von pflanzlichen und tierischen Lebens­mitteln sowie von Bedarfsgegenständen.

Münster ist Schwerpunkt für Spielzeuguntersuchungen

Das sind Produkte, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, wie Haushaltsgeschirr oder Lebensmittelverpackungen. Außerdem ist in Münster der landesweite Schwerpunkt für Spielzeuguntersuchungen angesiedelt. Darüber hinaus werden in Münster veterinärmedizinische Diagnoseverfahren durchgeführt, um Krankheits- oder Todesursachen von Nutz- und Heimtieren festzustellen.

„Unser Auftrag ist der Verbraucherschutz, und dem widmen wir uns Tag für Tag mit großer Leidenschaft und großem Erfolg“, betonte am Donnerstag CVUA-Vorstand Dr. Thorsten Stahl.

Aktuell bereitet sich die münsterische Behörde auf einen möglichen Ausbruch der afrikanischen Schweinepest vor, berichtete die Ministerin. Dabei werde ein großer Aufwand betrieben, „um für den Ernstfall gerüstet zu sein“. Sie hoffe allerdings, dass dieser Ernstfall gar nicht erst eintreten wird, so Heinen-Esser.