Auszeichnung zum Abschied

Eine Frau und ein Mann bilden künftig das Führungsduo der kleinen, aber feinen Privatbank am Alten Steinweg. Nach 25 Jahren an der Spitze der Münsterländischen Bank Thie & Co. verlässt Geschäftsführer Dr. Hartmut Beiker auf eigenen Wunsch die Bank, da er sich neuen Herausforderungen stellen möchte.

Der Verwaltungsrat hat zum 1. Juli den erfahrenen Vermögensverwaltungsexperten Steffen Opitz als persönlich haftenden Gesellschafter bestellt. Er wird künftig gemeinsam mit Mechthild Pieper, die vor zweieinhalb Jahren in die Geschäftsführung eingestiegen war, die Bank lenken.

Nachfolger ein ausgewiesener Experte

„Auf der Basis eines festen Wertefundaments und einer fast 100-jährigen Tradition“ werde auch künftig die individuelle Vermögensberatung im Mittelpunkt stehen, unterstrich Opitz am Donnerstag gegenüber der Presse. Ihn reize „die Nähe zu den Kunden“, um mit ihnen passgenaue Lösungen zu entwickeln. Schwerpunkt des Geschäfts der Bank mit 33 Mitarbeitern, sei es, für die rund 1400 Kunden „ein umfassendes Management von Vermögenswerten sowie die Begleitung von privaten und gewerblichen Finanzierungen zu bieten“, ergänzte Mechthild Pieper.

Mit Steffen Opitz (51) habe der Verwaltungsrat einen ausgewiesenen Experten für die Vermögensverwaltung und das Private Banking gewinnen können. Nach Bankausbildung und Studium der Wirtschaftswissenschaften arbeitete er bei der Deutschen Bank. Zuletzt hatte er nach einer Station bei einer großen Volksbank in Köln die Vermögensverwaltung der Oldenburgischen Landesbank aufgebaut.

Wechsel zu den Alexianern

Dr. Hartmut Beiker wird künftig als Vorsitzender des Stiftungskuratoriums der Alexianerbrüder und der Gesellschafterversammlung der bundesweit tätigen Alexianer GmbH tätig sein, für die er bereits nebenberuflich engagiert war. Aus der Überzeugung heraus, „dass es für Krankenhäuser auch künftig christliche Träger braucht“, so Beiker. Er möchte seine Finanz- und Management-Expertise bei der Bewältigung der großen Herausforderungen im Krankenhaussektor einbringen.

Ein Abschiedsgeschenk der Bank hat sich Beiker offensichtlich selbst erarbeitet. Beim Ranking „Deutschlands beste Vermögensverwalter 2019“ landete die Münsterländische Bank Thie & Co. in der Anlagekategorie „Defensiv“ auf dem vierten von 343 Plätzen. Das unabhängige Analysehaus MMD hatte im Auftrag der Wirtschaftswoche 1330 Fondsdepots von 417 Banken und unabhängigen Vermögensverwaltern untersucht. Ein Ergebnis, das ihn stolz mache, so Beiker.