Blick hinter den Kasernenzaun

Gemessen an den 13 anderen Schauplätzen des „Tages der Bundeswehr“ fällt das Programm in der Lützow-Kaserne recht beschaulich aus. Während am Samstag (15. Juni) anderswo Tornados, Eurofighter oder historische „Rosinenbomber“ in den Himmel steigen, stehen in Handorf unter anderem ein Showcooking mit der „Kochnationalmannschaft“, ein Hindernis-Parcours der Sportschule, ein musikalisches Bühnenprogramm und eine Modenschau auf dem Programm. Immerhin: Auch „dynamische Vorführungen“ sind geplant.

Der „ Tag der Bundeswehr “ findet am Samstag zum fünften Mal an 14 Standorten in Deutschland statt – mit Live-Vorführungen, militärischem Großgerät zum Anfassen und Diskussionen. „Ein einmaliger Blick in die Vielfalt der Truppe ist garantiert“, betont die Bundeswehr . Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen hält um 13 Uhr im niedersächsischen Faßberg eine Rede – sie wird in Münster live übertragen. „Ich bin stolz und glücklich, dass der Tag der Bundeswehr so gut angenommen wird. Im Mittelpunkt stehen wie immer unsere Soldatinnen und Soldaten, die Herausragendes für unser Land leisten, ob hier zu Hause oder in den Einsätzen weltweit“, so Ursula von der Leyen im Vorfeld.

Truppe möglichst hautnah präsentieren

Besucherinnen und Besucher sollen sich an diesem Tag sich ein Bild von ihren Streitkräften und den Menschen machen, die in Uniform oder in Zivil für die Bundeswehr arbeiten. Leitthemen sind die Bundeswehr im Einsatz und die Bundeswehr als attraktiver Arbeitgeber. „Mehrere Tausend Frauen und Männer der Bundeswehr haben sich seit Monaten ins Zeug gelegt, um an diesem Tag ihre Truppe möglichst hautnah zu präsentieren“, betont die Bundeswehr.

„Die Bundeswehr hat die Herausforderungen des hart umkämpften Arbeitsmarktes angenommen. Wir wachsen wieder, vom Tiefpunkt im Juni 2016 bis heute um mehr als 6000 Berufs- und Zeitsoldaten. Dennoch sucht die Bundeswehr stets – sowohl im militärischen als auch im zivilen Bereich – die sogenannten klügsten Köpfe und geschicktesten Hände, um ihren Auftrag kompetent erfüllen zu können“, so ein Bundeswehr-Sprecher ge-genüber unserer Zeitung.

Eindruck von Vielseitigkeit

Der „Tag der Bundeswehr“ soll Interessierten die Gelegenheit geben, sich unmittelbar einen Eindruck von der Vielseitigkeit des Arbeitgebers Bundeswehr zu verschaffen. Gerade vor dem Hintergrund der Abschaffung der Wehrpflicht sei ein solcher Informationstag besonders wichtig.

Der wird allerdings in Münster nicht nur begrüßt. Im Vorfeld hatten unter anderem der münsterische Linken-Bundestagsabgeordnete Hubertus Zdebel und die Gewerkschaft GEW den „Tag der Bundeswehr“ kritisiert. Er werbe „für Töten und Sterben“, so die GEW, die am Samstag um 10 Uhr zu einer Protestkundgebung vor der Lützow-Kaserne aufruft.

Zum Thema Der „Tag der Bundeswehr“ beginnt um 10 Uhr. Um 10.15 Uhr findet eine Andacht statt, bis 17 Uhr folgen Vorführungen, Konzerte und Diskussionen. Der Eintritt ist frei. | www.tag-der-bundeswehr.de ...