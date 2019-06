Münster -

Keime sind normal und wichtig: Solche Einsichten, aber auch jede Menge weiterer Informationen rund um das Thema Hygiene brachten Dr. Carolin Dame, Chirurgin am Clemenshospital, und ihr Team am Samstag an einer Infobox auf der Stubengasse unters Volk. Vieles hatte Alltagsbezug, einige Passanten interessierte allerdings auch die Situation in Krankenhäusern.