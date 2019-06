Die Welt der künstlichen Intelligenz

Mit einer Mitmach-Ausstellung zu Künstlicher Intelligenz (KI) tourt die „MS Wissenschaft“ im Wissenschaftsjahr 2019 durch Deutschland und Österreich. Das 100 Meter lange Binnenfrachtschiff erreicht Münster am Freitag (21. Juni) und bleibt bis zum 25. Juni in der Stadt. Der Eintritt ist frei.

Wie verändert KI die Kommunikation oder Arbeitswelt? Welche Auswirkungen hat sie für jeden Einzelnen und für das Zusammenleben in der Gesellschaft? Welche Grenzen sollte es für KI-Systeme geben? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich die Ausstellung auf dem Wissenschaftsschiff, heißt es in einer Pressemitteilung.

Besucher können eine KI trainieren

Sie gibt Einblicke in die Möglichkeiten von KI und zeigt, an welchen Stellen sie bereits heute Teil unseres Alltags ist. Besucher können selbst ausprobieren, was KI leisten kann. Sie können zum Beispiel helfen, eine KI zu trainieren oder an einer simulierten Fahrt in einem autonomen Auto teilnehmen. In einem Quiz sind KI-Profis und KI-Neulinge eingeladen, ihr Wissen rund um künstliche Intelligenz zu testen.

Anja Karliczek, Bundesministerin für Bildung und Forschung, sagte anlässlich der Ausstellungseröffnung: „Künstliche Intelligenz ist der Treiber unserer Wirtschaft und des Fortschritts. Sie kann uns unseren Alltag erleichtern. Wie wir unsere Zukunft mit KI gestalten, haben wir selbst in der Hand. Dabei wollen wir immer den Nutzen für den Menschen in den Mittelpunkt stellen.“

Prof. Dr.-Ing. Matthias Kleiner, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung von Wissenschaft im Dialog (WiD), erklärte: „Das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft, das früher als Kohlefrachter unterwegs war, reist seit 18 Jahren mit variierenden Ausstellungen durch Deutschland. Mit diesem Gemeinschaftsprojekt gelingt es der Wissenschaft, in kleinen wie in großen Städten mit den Menschen über aktuelle Forschung ins Gespräch zu kommen.“

Zum Thema Die „MS Wissenschaft“ legt vom 21. bis 25. Juni im Stadthafen (Höhe Kunsthalle) an. Das Wissenschaftsschiff ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Führungen werden täglich um 17 Uhr, am Wochenende zusätzlich um 11 Uhr angeboten. Für Gruppen ab zehn Personen ist eine Anmeldung auf ms-wissenschaft.de/tour-2019 erforderlich. Termine für Schulklassen sind bereits ab 9 Uhr buchbar. ...