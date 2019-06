Die Einnahmen des Galaabends und des Golfturniers sollen wieder der NCL-Stiftung zugute kommen, die sich für Betroffene der seltenen Kinderdemenz Neuronale Ceroid-Lipofuszinose einsetzt. Deswegen freute sich Mitinitiator Werner Schulze-Erdel nicht nur darüber, in seiner Heimatstadt zu sein, sondern auch über die Rekordbeteiligung (150 Golfer) beim Turnier. "Wir sind seit vier Wochen überbucht", sagte der Moderator am Sonntagabend im Saal des Hotels.

Zuvor hatte Münster-Tatort-Star Jan-Josef Liefers , dessen Frau Anna Loos am Abend nicht in Münster war und erst zum Golfturnier auf der Anlage des Grevener Golf-Clubs Aldruper Heide erwartet wird, die Gäste an jedem Tisch persönlich begrüßt, ehe er später noch musikalisch auf der Bühne in Aktion trat. Ziel des kurzweiligen Abends mit Show, Musik und Charity-Tombola und des Turniers sei es, das Spenden-Ergebnis von 76.000 Euro zu toppen, sagte Schulze-Erdel.

Ob Sportler wie Ex-Boxer Sven Ottke, Ex-Fußballer Uli Stein und Olaf Thon oder aber Polit-Größen wie Wolfgang Bosbach und Wolfgang Kubicki - zu Gast waren zahlreiche Prominente: