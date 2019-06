Hansaviertel soll zum Gemeinwohlquartier werden

„Die Teilnehmer waren hoch motiviert, die Zusammenarbeit war sehr konstruktiv“, fasst Tobias Stroppel von der B-Side den Verlauf des ersten „Hansa-Konvent“ zusammen, der am Wochenende in der Montessori-Schule an der Soester Straße stattfand. Die Veranstaltung bildete den Auftakt des „Hansaforums“, das über drei Jahre läuft und mit rund 700 000 Euro vom Bundesinnenministerium gefördert wird. Ziel ist es, das Hansaviertel zu einem Quartier der Zukunft zu machen, bei dem das Gemeinwohl im Mittelpunkt steht.

„Die Teilnehmer waren gut durchmischt“, berichtet Stroppel. „Ich habe den Eindruck, dass es uns gelungen ist, ein ganzes Viertel zu aktivieren.“ In den Wochen zuvor hatten die B-Side-Mitstreiter mit Hilfe eines Algorithmus Häuser im Hansaviertel ermittelt und danach deren Bewohner angesprochen, ob sie am Konvent teilnehmen wollen.Viele hätten sich zur Mitarbeiter bereiterklärt. Minderjährige sowie Personen über 70 Jahre habe man aber nicht erreicht, berichtet Stroppel. Am Stärksten seien am Wochenende Personen zwischen 18 und 35 sowie zwischen 45 und 65 Jahren vertreten gewesen.

Zweiter Konvent folgt im Herbst

Mehr Orte der Begegnung schaffen, sozial gerechtes Wohnen fördern, Sauberkeit, Sicherheit, Barrierefreiheit, Förderung der Nachbarschaft – das waren nur einige der Themen, die diskutiert worden. Am Ende kristallisierten sich zwölf Themenkomplexe heraus, über die verschiedene Arbeitsgruppen in den kommenden Monaten intensiv diskutieren wollen.

Hansaviertel: Was heute Facebook ist, waren früher Broschüren und eine eigene Initiativen-Zeitung. Foto: Günter Benning

Foto: Matthias Ahlke

Im Oktober findet dann der zweite Konvent statt, berichtet Stroppel. Dann soll ein „Gemeinwohlqualitätsindex“ erstellt werden. Auf dessen Basis sollen Mittel aus dem Fördertopf des Ministeriums an Bürger aus dem Hansaviertel vergeben werden. Je mehr ein Projekt dem Gemeinwohl des Quartiers dient, umso größer seien die Chancen, dass es eine Förderung erhält, unterstreicht der B-Side-Aktivist.