27 Jahre hat An­dreas Ewels seinen Geburtstag im Ausland gefeiert. Auf der Mondpyramide in Mexiko- City, im Wiener Prater-Riesenrad, im New Yorker Empire State Building, auf der Golden Gate Bridge in San Francisco, auf dem Zuckerhut in Rio. Für seinen 50. Geburtstag ist er in seine Heimatstadt zurückgekehrt.

Ein Pinkus auf dem Domplatz

Dort wird er am Dienstag das tun, was er in den vergangenen 27 Jahren rund um den Globus getan hat: um 12 Uhr die Flasche einer lokalen Biersorte öffnen. Schauplatz: der Dom. Bier: Pinkus Müller.

Das Ritual geht damit zur gleichen Uhrzeit über die Bühne wie seine Geburt. Der Filmemacher, der für das ZDF Natur- und Umweltdokumentationen dreht, erblickte am 18. Juni 1969 um 12 Uhr im Franziskus-Hospital das Licht der Welt – „mit dem Glockenschlag von St. Mauritz“, wie er erzählt.

Wie alles begann: 1992 befand sich Ewels auf einer Weltreise, als er am 18. Juni zufällig mit einem lokalen Bier auf der Mondpyramide bei Mexico-City saß und um 12 Uhr mit seinem Reisepartner auf den Geburtstag anstieß. Für Ewels war das „ein bewegender Moment“, den er seitdem Jahr für Jahr in ähnlicher Weise, aber immer an einem anderen Ort, wiederholt. Mit dabei: eine für ihn wichtige Person. „Seit 2003 ist das meine Frau Dr. Andrea-Eva Ewels, die Leiterin der Gesellschaft für deutsche Sprache“, erzählt er.

Ritual Nr. 28

Neben seinem zehnjährigen Sohn werden bei Ritual Nr. 28 auch seine Eltern dabei sein. Dabei sah es zunächst gar nicht danach aus, dass er seinen Fünfzigsten in seiner Geburtsstadt verbringen wird. „In der engeren Auswahl standen Tokyo, Reykjavik und Vancouver.“ Doch dann übermannte den Wahl-Wiesbadener, der für das ZDF schon mehr als 100 Länder bereist hat, die Liebe zu seiner alten Heimat.

"Zeit und Endlichkeit einen Rahmen geben"

„Es ist der Versuch, Zeit und Endlichkeit einen Rahmen zu geben und damit auch sein eigenes Leben zu individualisieren”, sagt An­dreas Ewels über sein Ritual. Seine eigene Person sei da nur sekundär. „Die mit dem Projekt verbundene zeitliche Komponente macht es spannend.“ Und so ist das Ritual für ihn „das wohl längste Konzeptkunst-Projekt der Welt“.