Neue Verrücktheiten mit Zipperlin

Die kleinen Verrücktheiten des Alltags will das internationale Zirkus-Ensemble des Cirque Bouffon ab Freitag im kleinen Chapiteau auf dem Schlossplatz mit einem Augenzwinkern in Szene setzen. In einem kreativen Mix aus Poesie, Magie, Körperkunst und Clownerie wird beispielsweise ein Klavier am roten Faden in die Manege schweben, und ein Jongleur soll mit Spazierstöcken balancieren.

Der Showtitel „Lafolia“, was so viel wie „süß verrückt“ bedeuten soll, beginnt für den Gründer und Direktor Frédéric Zipperlin schon drei Tage vor der Premiere. Eigentlich will er am Dienstagmittag unter der bereits aufgestellten Zirkuskuppel den Medien sein Ensemble vorstellen. Doch weder Zeltplanen noch Künstler sind auf dem Rasen am Schloss.

Zugmaschine machte schlapp

„Auf dem Weg vom Gastspielort Köln nach Münster hat die Zugmaschine schlapp gemacht, jetzt brauchen wir etwas Geduld“, so Zipperlin. Doch Zipperlin wäre nicht Zipperlin, wenn er nicht einen Plan B parat hätte.

Kurzerhand schnappt er sich einen Presslufthammer, mit dem gerade seine Arbeiter die ersten Stahlanker für das Zelt in den Boden rammen. „Ist doch ein schönes Foto, und man sieht endlich mal, dass ich auch arbeiten kann“, grinst der preisgekrönte Künstler und frühere Akteur im Cirque du Soleil.

In seiner verrückten Welt will er 110 Minuten lang „Gefühle und Empfindungen, skurrile Situationen und traumhafte Momente der Magie“ bieten. Zipperlin: „Die Zuschauer sollen staunen, lachen und träumen.“

Aus Überzeugung tierfrei

Der französische Artistenzirkus ist aus Überzeugung tierfrei und will „mit verblüffender Einfachheit beglückende Augenblicke“ zelebrieren. „Die Welt ist verrückt und dennoch sympathisch, genau das soll beim Zuschauer hängen bleiben“, meint Zipperlin.

So wird beispielsweise Drahtseil-Artistin Marie Le Corre einen Balanceakt in Ballettschuhen auf Gläsern vorführen, Luftakrobatin Ariadna Gilabert Corominaus schaukelt knapp über den Köpfen der Besucher, und Clown-Frau Oliva Weinstein hat zwar keine rote Nase, bietet aber eine Hula-Hoop-Performance mit Lastwagenreifen.

Die traditionelle Zirkustechnik des Programms setzt sich nahtlos bei der Musik fort. Es gibt keine Konserven vom Band, alles wird live und mystisch-magisch von vier Künstlern um Kontrabassist Sergej Sweschinski gespielt. „Wir sind unkonventionell und unverwechselbar. Münster liebt das, und deshalb kommen wir alle zwei Jahre gerne wieder“, so Zipperlin.