Münster -

Als bischöfliche Lehranstalt hat das Gymnasium St. Mauritz sicherlich einen natürlicheren Bezug zur Kirche als andere. Und doch ist die gemeinsame Feier von Fronleichnam am Donnerstag (20. Juni) mit der Gemeinde St. Petronilla in Handorf eine Premiere - Eine, an der die Schüler in der Vorbereitung aktiv mitgewirkt haben.