In Münster ist bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen das 75. Starter-Center NRW eröffnet worden. Damit verstärkt die IHK ihren Service für Existenzgründer, deren Zahl in den vergangenen Jahren deutlich gesunken war, heißt es in einer Pressemitteilung. „Es muss uns gelingen, wieder mehr Menschen davon zu überzeugen, dass die Selbstständigkeit ein sehr lohnenswertes und attraktives berufliches Ziel ist“, sagte IHK-Präsident Dr. Benedikt Hüffer .

Die IHK-Vollversammlung hatte ein Positionspapier zur Förderung des Unternehmertums im IHK-Bezirk verabschiedet. „Wir müssen die Hürden, die den Weg in die Selbstständigkeit versperren, aus dem Weg räumen oder deutlich heruntersetzen“, betonte IHK-Vizepräsident Prof. Dr. Ulrich Sick, der das Papier mit 14 Unternehmern erarbeitet hatte.

40 Prozent erwägen eine Selbstständigkeit

„Das Potenzial für mehr Unternehmensgründung ist da“, sagte IHK-Präsident Dr. Benedikt Hüffer. Nach einer landesweiten IHK-Studie haben knapp 40 Prozent der Befragten schon einmal darüber nachgedacht, sich selbstständig zu machen. Die eigene Geschäftsidee kann online unter www.gruendungswerkstatt-nrw.de umgesetzt werden. Gründer können Business- und Finanzpläne erstellen und sich dabei von einem Gründungsexperten begleiten lassen.

Mit dem Wettbewerb „Neue Gründerzeit“ will die Landesregierung jungen Gründern aus Nordrhein-Westfalen eine Bühne für ihre Geschäftsidee bieten. Bei der dritten von insgesamt acht Roadshows setzte sich in Münster das Start-up „fairTEiLBAR“ gegen vier weitere Teams aus der Region durch. Für sein Projekt, aussortierte Lebensmittel zu retten und allen Menschen zugänglich zu machen, erhält das junge Unternehmen 2000 Euro Preisgeld.