Geld fließt in die Region

Gute Nachrichten für die Trägergemeinden der Sparkasse Münsterland Ost : Der stabil gebliebene Jahresüberschuss von 18 Millionen Euro im vergangenen Geschäftsjahr ermöglicht eine Ausschüttung in Vorjahreshöhe von 6,9 Millionen Euro. Dies beschloss nun die Sparkassen-Zweckverbandsversammlung und folgte damit einem gemeinsamen Vorschlag von Vorstand und Verwaltungsrat. Gemäß den jeweiligen Anteilen an der Sparkasse entfallen rund 4,8 Millionen Euro auf die Stadt Münster und 2,1 Millionen Euro auf die Trägerkommunen im Kreis Warendorf, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

„Die Ausschüttung ist eine Art Dividende für die Region, denn was die Sparkasse vor Ort erwirtschaftet, kommt den Menschen hier wieder zugute. Damit zahlt sich die Leistungsfähigkeit der Sparkasse sprichwörtlich aus“, betont Landrat Dr. Olaf Gericke, Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung.

Die Bedeutung der Ausschüttung unterstreicht auch der Vorsitzende des Verwaltungsrates, Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe : „Mit dem Geld realisieren die Gemeinden gemeinwohlorientierte Ideen und zusätzlich fördert die Sparkasse die Lebensqualität vor Ort mit einem breiten Spenden-, Sponsoring- und Stiftungs-Engagement.“

Der Vorstandsvorsitzende Markus Schabel sieht das Kreditinstitut auch künftig an der Seite der Menschen: „Die Sparkasse steht hier nicht zuletzt für den lokalen und regionalen Zusammenhalt angesichts zahlreicher Herausforderungen in einer globalisierten und digitalisierten Welt. Wir sind davon überzeugt: Gemeinsam sind wir in Münster und im Kreis Warendorf allem gewachsen, und dazu werden wir weiterhin unseren Beitrag leisten.“

Auf der Agenda der Zweckverbandsversammlung stand eine weitere wichtige Entscheidung: Die Mitglieder bestätigten die Wiederbestellung von Vorstandsmitglied Klaus Richter, für die zuvor auch der Verwaltungsrat grünes Licht gegeben hatte. Damit wird Richter für weitere fünf Jahre im Vorstand die Geschicke der Sparkasse mitgestalten. Der unter anderem für das Firmenkundengeschäft und das Private Banking zuständige Vorstand bedankte sich für das Vertrauen bei den Sparkassen-Gremien, seinen Vorstandskollegen und bei seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

„Seit fast 15 Jahren darf ich in einem Team arbeiten, das gemeinsam mit unseren Kunden Zukunft gestaltet. Ich freue mich sehr auf die Fortsetzung dieser spannenden und erfüllenden Aufgabe“, so Klaus Richter.