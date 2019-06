Unter einem Dirigenten stellt man sich einen älteren, meist weißhaarigen Mann vor, der gleichermaßen einsam wie majestätisch vor seinem Orchester steht. Bei Joel Diekmann, Clara Lefering und Leon Jaekel ist alles anders. Zunächst: Sie sind zu dritt beim Konzert – und nicht allein. Clara Lefering ist überdies eine Frau in der Männerdomäne namens Dirigieren. Und dann das Alter: Diekmann und Lefering sind 23 Jahre alt, Jaekel ist 25.

Und doch sind sie richtige Dirigenten, wenn auch nicht hauptberuflich. Mit einem 120-köpfigen Ensemble (80 Mitglieder im Chor, 40 im Orchester) haben sie Mozarts Requiem und Bruckners Te Deum einstudiert. Am Samstag (20.30 Uhr) und am Sonntag (15.30 Uhr) bringt das Trio die beiden Werke in der Liebfrauen-Überwasserkirche im Zentrum der Stadt zu Gehör. Im wahrsten Sinne des Wortes werden sie sich dabei die Klinke, pardon den Dirigentenstab in die Hand drücken: Jaekel leitet Teil 1 des Requiems, Lefering Teil 2, Diekmann dirigiert dann das Te Deum. „Es ist sehr viel Arbeit, macht aber auch unheimlich Spaß“, so beschreibt Dirigentin Clara Lefering ihre Gefühlslage. „Die Spannung steigt“, ergänzt Leon Jaekel.

Die drei Studierenden haben eine Tradition aufgegriffen, die vor einigen Jahren am Institut für Musikpädagogik entstanden ist. Aus dem Kreis derer, die die Kurse Chorleitung und Dirigat besuchen, finden sich regelmäßig einige zusammen, die dann der Theorie auch die Praxis folgen lassen. Sprich: Sie suchen per Facebook, Mund-zu-Mund-Propaganda und Aushang im weiten Kreis der Universität nach Sängern und Instrumentalisten, um große Werke der Musikgeschichte zur Aufführung zu bringen. „Es war kein Problem, die Studierenden zu begeistern“, schwärmt das Trio von der überwältigenden Resonanz. Gleichwohl waren die Proben echte Knochenarbeit. Im Oktober begannen die wöchentlichen Treffen, gleich mehre Probenwochenenden im Mathe-Hörsaal der Uni mussten her, bis alles saß.