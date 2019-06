Die Bemühungen, in Münster eine weitere Gesamtschule zu schaffen, zeigen sehr deutlich: Eine einfache Lösung wird es hier nicht geben. Und das liegt nicht, wie in früheren Jahren, daran, dass diese Schulform in Teilen des politischen Spektrums auf Vorbehalte stößt. Auch die CDU hat bekanntlich ihren Frieden mit der Gesamtschule gemacht.

Hier eine Perspektive zu finden, die ohne negative Folgen für andere Schulen bleibt, ist schlicht unmöglich. Käme die Wunschvorstellung mit dem Standort Roxel zum Tragen, säßen die Leidtragenden im benachbarten Havixbeck. Zöge ein Berufskolleg im Tausch in die Schulgebäude in Roxel, träte die neue Gesamtschule, ganz gleich wo, immer in Konkurrenz mit in der Nähe bestehenden Schulangeboten. Und nähme die Stadt eines ihrer Schulzentren, etwa in Hiltrup oder Kinderhaus, in den Blick, müssten dort bestehende, funktionierende Schulen aufgelöst werden.

Hier ist kluges Abwägen gefragt – denn eine neue Gesamtschule, die am Ende nicht auf die Akzeptanz der Eltern stößt, wäre keine Lösung des Problems. | Von Karin Völker