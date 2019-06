Zwei Unbekannte haben am Mittwochabend einen 47-jährigen Mann an der Wörthstraße überfallen. Sier erbeutetenBargeld in einem niedrigen vierstelligen Euro-Bereich und ein Fahrrad. Gegen 22.55 Uhr war der Mann dort mit seinem Fahrrad unterwegs und wollte nach Angaben der Polizei in die Weißenburgstraße abbiegen, als ihn das Duo stoppte.

Einer der beiden griff nach dem Rucksack des 47-Jährigen, der andere versuchte ihm mit Fäusten ins Gesicht zu schlagen. Der Mann wehrte sich und verletzte sich laut Polizei leicht, als er nach einem Schlag auf den Hinterkopf zu Boden stürzte.

Plötzlich drohte ein Täter dem Mann mit einem Elektroschocker, der daraufhin seinen Rucksack mit Bargeld aushändigte. Die Räuber schnappten sich auch noch das schwarze Damen-Hollandrad des 47-Jährigen und flüchteten in Richtung Sentmaringer Weg.

Beschreibung der Täter

Die Täter sind etwa 20 bis 25 Jahre alt und circa 1,65 Meter groß. Sie haben dunkle Haut und werden als Nordafrikaner beschrieben, teilt die Polizei mit. Einer hatte einen schwarzen Vollbart, trug eine schwarze Kapuzenjacke und hatte einen rot-schwarzen Schal über dem Kopf. Der Komplize hatte ein rasiertes Gesicht, schwarze längere Haare und trug eine braun-weiße Sportjacke.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251-2750 entgegen.