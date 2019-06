Eckart von Hirschhausen: Projekt mit den Alexianern

Neue Ansätze in der Pflegeausbildung

Münster -

Die Stiftung von Eckart von Hirschhausen will dem Humor in der Pflegeausbildung mehr Platz einräumen. Bei einem Projekt, das von der Ruhr-Uni Bochum wissenschaftlich begleitet wird, arbeitet sie nun mit den Alexianern in Münster zusammen.