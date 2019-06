Zur Vergabe des zweiten „Hayek-Preises zu Münster“ trafen sich Mitglieder des Hayek-Clubs Münsterland und Interessierte am Mittwochabend im Hotel-Restaurant Brintrup.

Studentische Arbeiten aus Münster, die Themen behandeln, welche auch im Wirken von Friedrich August von Hayek eine besondere Rolle gespielt haben, will der Club mit dem Preis würdigen. So sagte es der Laudator, Ulrich van Suntum, Professor für Volkswirtschaftslehrer an der Universität Münster, vor den rund 40 Anwesenden. Außer ihm gehörten seine Kollegen Christoph Watrin und Alexander Dilger sowie die Preisstifterin, Dr. Cornelia Meyer zur Heide zur Jury.

Den Hauptpreis erhielt Benjamin Grigo , vorgeschlagen von van Suntum, für eine Master-Arbeit zum Thema „Komplementärwährungen als regionaler Wirtschaftsfaktor“. Einen Anerkennungs-Preis erhielt Tobias Wand für eine am Lehrstuhl für Theoretische Physik geschriebene Bachelor-Arbeit.

Die „Bifurkationsanalyse agentenbasierender Modelle“ beruhe auf der gleichen Komplexitätsidee wie bei Hayek, so van Suntum: Nicht „von oben“ werde ein Modell erstellt, sondern das Wirken autonom agierender Wirtsschaftsubjekte untersucht.

Krall wirbt für „Atlas Initiative“

Vor der Preisverleihung erhielt ein besonderer Gast das Wort, der Volkswirt Dr. Markus Krall. Er ist kein Mitglied des Clubs, wie dessen Vorsitzender Christophe Lüttmann sagte. Krall warb für seine „Atlas Initiative“, die ein „Netzwerk der Netzwerke“ werden soll.

„Wir streben in dieser Organisation nach einer ganz massiven Kampagnenfähigkeit“. Dafür müsse viel Geld zusammenkommen, so Krall, er will „sehr wohlhabende Menschen in diesem Land dazu anregen, sehr große Summen zu spenden“, für einen Think-Tank und eine „liberal-konservative Bewegung“.

Es komme eine große Banken-Krise, „die einerseits sehr weh tun wird, andererseits eine große Chance ist“. Sie werde „den Leuten klarmachen, dass die sozialistische Planwirtschaft abgewirtschaftet hat.“

Freihandelszone statt politische Union

Ob die EU zerfällt, war Thema des Vortrags des emeritierten Professors Wolf Schäfer, Ehrenvorsitzender der Hayek-Gesellschaft. Der Zerfall sei sicher, die Stunde nicht, antwortete er auf eine Nachfrage von van Suntum. Auf eine „Ever closer union“ müsse man verzichten, so Schäfer, eine Freihandelszone an die Stelle einer politischen Union setzen.