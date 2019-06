In Darup und in Appelhülsen fanden am Donnerstag die traditionellen Fronleichnamsprozessionen der Kirchengemeinde St. Martin statt. In großer Zahl beteiligten sich die Gemeindemitglieder, darunter insbesondere die Erstkommunionkinder.

In Darup führte der Prozessionsweg unter anderem auch schön durch die Landschaft. Segensstationen waren auch dem Hof Brintrup, an der Gladbecker Station, an der Waldkapelle und an der Station bei Familie Kentrup aufgebaut. Die BMV unterstützte die Prozession musikalisch.

In Appelhülsen waren die Segensaltäre bei den Bildstöcken der Familie Reher, der Familie Schulze Frenking Backmann und bei Familie Große Wiesmann aufgebaut.