„Ein beeindruckendes Schauspiel“

Bei der Aufgaben- und Orientierungsfahrt ging der erste Platz an Marvin Heimann (Münster), der zweite an Dirk Ratering (Ahlen), der dritte an Wolfgang Stellmacher (Everswinkel).Beim Trial, also dem Geländefahren, ging der erste Platz an Florian Schwertner, der zweite Platz an Dirk Schwertner und der dritte Platz an Marvin Heimann, der sich auch den Wanderpokal sicherte.