Auf dem Friedensplatz in der Dortmunder Innenstadt, auf dem sonst Meisterschaften und Pokale gefeiert werden, feierte am Wochenende die „effata!“-Band aus Münster mit vielen Menschen. Kirchentagsteilnehmerin Lara Stumpe zeigte sich sehr begeistert vom Konzert der Musiker aus Münster. „Es ist immer wieder toll mitzuerleben, wie die ,effata!’-Band es schafft, Begeisterung zu versprühen. Begeisterung für ihre Musik, aber auch für die Message ihrer Lieder“, sagte die in Münster lebende Medizinstudentin.

Auch Florian Bernhardt, Bassist der Band, zeigte sich laut einer Pressemitteilung beeindruckt: „Das war jetzt alles schon sehr groß, die Bühne, der Friedensplatz und auch die technische Dimension. Es ist wirklich großartig, dass wir hier mit unserer Musik so viele Leute begeistern können.“ Dabei unterstütze auch die vom Kirchentag zur Verfügung gestellte Technik auf der Großbühne. Mehrere Kameraleute und eine professionelle Bildregie sorgten für die Übertragung auf eine Großbildleinwand.

Gleichzeitig wurden die Liedtexte auf der Leinwand eingeblendet, sodass das Publikum mitsingen konnte. „Es war ein schöner großer Chor. Das hatte dann doch auch fast was von einer Meisterfeier“, so der Musikalische Leiter Anselm Thissen.

Neben dem Auftritt auf dem Friedensplatz hat die „effata!“-Band im Rahmen des Kirchentages noch zwei weitere Konzerte in der Markus-Kirche und in St. Marien und am Samstagabend einen Gottesdienst in der Melanchthonkirche gestaltet.