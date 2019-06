Leidenschaft Filmproduktion

In dieser Woche hat Michael Nieberg in Los Angeles zu tun. Ein Film über „Diesel-Gate“ und die dramatischen Folgen für die deutsche Autoindustrie in den USA. „In Kalifornien stehen Abertausende neuer Wagen auf Autofriedhöfen“, erzählt Nieberg. Die werden deutsche Fernsehzuschauer in seinem Filmbeitrag demnächst zu sehen bekommen.

Die Diesel-Krise ist eines der komplexen Themen, in die sich der münsterische Journalist eingearbeitet hat, wie er sagt. Er produziert Filmdokumentationen und investigative Reportagen, meist im Auftrag öffentlich rechtlicher Sender. Zusammen mit seiner Frau Natascha Nieberg führt der 52-Jährige seit mittlerweile 25 Jahren das Unternehmen 6-W-Film. Das Ehepaar Nieberg und seine fünf fest angestellten Mitarbeiter produzieren die Beiträge in den Räumen der Firma an der Hüfferstraße.

Die Anfänge der Firma

Michael Nieberg, gebürtig aus Dülmen, volontierte nach dem Abitur zuerst bei der Allgemeinen Zeitung Coesfelder, arbeitete dann als Redakteur für unsere Zeitung bevor er umsattelte und seine Leidenschaft für den Film zum Beruf machte. Nachdem er zuerst als Redakteur und freier Mitarbeiter für diverse Sender gearbeitet hatte, gründete er 1994 die Firma.

Ein Jahr später kam Natascha Nieberg als Werbekauffrau dazu. Sie verantwortet im Unternehmen den Bereich Imagefilme und Werbespots – rund 4000 Produktionen sind bislang entstanden. Natascha Niebergs aktuelle Produktion ist ein Beitrag über Gärten in Westfalen im Auftrag des Landschaftsverbandes Westfalen Lippe.

Das Team von 6-W-Film produziert Filme von A bis Z, sagt Michael Nieberg also vom Exposé über das Drehbuch bis zum fertig geschnittenen Film. Nieberg greift in seinen Beiträgen häufig kontroverse Themen auf, so filmte er unter anderem über illegale Beschäftigung in der Fleischindustrie, kürzlich sendete das ZDF eine viel beachtete Reportage über die Verbreitung von Mikroplastik auf den Äckern.

„Mich fasziniert die gesamte Arbeit von der Recherche bis zum fertigen Produkt“, sagt Nieberg, der seinen Traumberuf verwirklicht hat. Als Unternehmer kann er das, so sagt er, viel besser verwirklichen, als wenn er bei einem Sender angestellt wäre.

Beiträge aus 40 Ländern

Neben den Reportagen und Dokumentationen produziert 6-W-Film auch regelmäßig Filme zu Verbraucherthemen und Produkttests, etwa für den WDR und für Stern TV. Das Unternehmen 6-W-Film hat im Laufe der Jahre Filmbeiträge in 40 Ländern produziert, erzählt Nieberg.

Aber sehr wichtig ist ihm das Arbeiten vor Ort: Die täglich in der WDR-Lokalzeit ausgestrahlte Sequenz „Tipps und Termine“ wird seit vielen Jahren von 6-W-Filmn produziert. Da sieht man meistens schöne Bilder – aus Münster und dem Münsterland.