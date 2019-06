Stephan Orth , Sprecher der münsterischen Grünen, unterstützt die Initiative des Oberbürgermeisters Markus Lewe zur Aufnahme drei minderjähriger Flüchtlinge, die auf dem Mittelmeer aus Seenot gerettet wurden. Orth schreibt: „Endlich! Das Engagement der vielen Initiativen und Parteien zahlt sich aus.“

Nach Ansicht von Orth ist „die Situation auf dem Mittelmeer eine humanitäre Bankrotterklärung“. Der Sprecher verweist auf seine vielen Gespräche mit Initiativen wie der „Seebrücke“ oder der „Stadt der Zuflucht“, um Münsters Aufnahmebereitschaft bei Bootsflüchtlingen zu erhöhen.

„Wir Grünen stehen an der Seite dieser Initiativen“. Alle münsterischen Grünen kann er damit aber nicht meinen, denn die GAL-Ratsfraktion ging in der jüngsten Ratssitzung auf Konfrontationskurs zu den Initiativen.

Ablehnung bei der CDU

An der Seite der CDU lehnte die Fraktion einen Antrag zur Flüchtlingsaufnahme ab und favorisierte statt dessen das vom Bundesinnenminister Horst Seehofer aufgelegte Konzept „Nest“, was wiederum von der „Seebrücke“ abgelehnt wurde. Orth appelliert deshalb auch an Lewe: „Das Ganze darf jetzt kein einmaliger Akt sein.“

Lewe hatte jüngst in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärt, dass Münster bereit sei, aus humanitären Grünen drei minderjährige Flüchtling vom Rettungsschiff „Sea-Watch 3“ aufzunehmen.