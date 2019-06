Münsteraner kennen Theo Nettels aus der Galerie Nettels am Spiegelturm, die heute Sohn Ansgar leitet. Doch Vater Theo Nettels springt immer wieder hilfreich ein.

Geboren wurde der Jubilar als siebtes von neun Kindern. Seine beiden älteren Brüder blieben im Krieg. Theo Nettels machte nach der Schule eine Tischlerlehre und übernahm im Jahr 1955 den elterlichen Betrieb, der ursprünglich 1877 als Schreibwarengeschäft gegründet worden war. Hermann Nettels baute ihn damals zum Kunsthandel aus.

Selbstgebaute Ladeneinrichtung

Nach dem Krieg, erinnert sich Theo Nettels, wurden die Bilder und Grafiken im heimischen Wohnzimmer an der Dodostraße präsentiert. Dann eröffnete die Familie ihre Galerie an der Mauritzstraße, 1961 erfolgte die Neueröffnung am Spiegelturm.

Die erste Ladeneinrichtung nach dem Krieg, sagt Theo Nettels, sei noch von ihm getischlert worden und steht heute noch im Büro der Galerie.

Der Jubilar erinnert sich an seinen Vater, der heimlich während der NS-Diktatur in seinem Geschäft Predigten des Bischofs Clemens August Graf von Galen gedruckt und verteilt habe. „Wir durften es damals nicht wissen“, sagt Theo Nettels, dem der Besuch des Gymnasiums verweigert wurde, weil er nicht der Hitlerjugend angehören wollte.

Liebstes Hobby: Singen

Der Jubilar, der seinen Geburtstag im Kreis der Familie, zu der fünf Enkel gehören, feiert, fühlt sich mit 90 Jahren fit. Ein Rezept dafür habe er nicht, sagt er. Vielleicht liegt es an den Radtouren, die Theo Nettels ab und zu mit seiner Frau Margret unternimmt. Kennengelernt haben sie sich in einem Chor. Singen ist darum bis heute ein Hobby des Ehepaars Nettels.