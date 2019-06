Die Stadt Münster beteiligt sich am Bau einer Veloroute zwischen Münster und Telgte, um mehr Berufspendler auf das Fahrrad zu locken und so den Strom der Autos zu verringern. Zugleich aber treibt die Landesbehörde Straßen NRW die Planung für eine vierspurige B 51 zwischen Münster und Telgte voran. Diese Duplizität der Ereignisse sorgte in der Sitzung des Umweltausschusses am Dienstagabend für eine lebhafte Debatte.

Vorweg: Die Veloroute wurde einstimmig beschlossen. Der Handorfer CDU-Ratsherr Manfred Wenzel sprach von einem „Meilenstein“ und einer „Bereicherung für Handorf“, der GAL-Ratsherr Jörn Möltgen bezeichnete die Route als „attraktiv“ und freute sich darauf, „dass in Münster jetzt die Verkehrswende eingeläutet wird“.

Sinnhaftigkeit in Frage gestellt

Der ÖDP-Ratsherr Franz Pohlmann und Thomas Hövelmann als Vertreter des Naturschutzbundes und Sachkundiger Einwohner im Ausschuss gossen sodann Wasser in den Wein und stellten die Sinnhaftigkeit des vierspurigen Ausbaus in Frage, wenn doch zugleich das Veloroutenkonzept genau diesen überflüssig machen solle. Beifall von Jörn Möltgen, der kritisch anmerkte, dass sich in Telgte bereits Widerstand formiere, dieser aber in Münster noch kaum erkennbar sei. Vom Bündnispartner CDU gab es hierzu keine Anmerkungen.

Am heutigen Donnerstag werden die Ausbaupläne im Planungsausschuss detailliert vorgestellt.

Nachtrag zu der Veloroute: Für die Ortsdurchfahrt in Handorf haben CDU und Grüne beantragt, bei der Routenführung auch einige Alternativen zu prüfen, um damit Anregungen aus der Bürgerschaft aufzugreifen.

Bereits 2020 sollen einige Teilstücke der Veloroute fertig sein.