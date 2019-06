Der Deutsche Bauerntag 2019 steht im Zeichen der Nachhaltigkeit. Unter dem Motto „Wandel braucht Verlässlichkeit“ haben sich 500 Delegierte aus ganz Deutschland, darunter 30 Vertreter der Landwirte aus Westfalen-Lippe, auf den Weg gemacht, um als Berufsstand diese Entwicklung mitzugestalten. Für die münsterischen Landwirte vertritt Susanne Schulze Bockeloh als Kreisverbandsvorsitzende die Interessen der heimischen Landwirte und nimmt an der Diskussion über agrarpolitische Positionen und Nachhaltigkeitsthemen teil.

„Wir erleben bewegte Zeiten im Berufsstand, weil es einerseits darum geht, unsere Betriebe zukunftsfähig aufzustellen, und andererseits das Thema Nachhaltigkeit noch mehr in den Blick zu nehmen“, sagt Susanne Schulze Bockeloh in einer Mitteilung des Kreisverbandes. „Mit unserer Offensive Nachhaltigkeit haben wir uns frühzeitig auf den Weg gemacht, aber wir ruhen uns nicht aus.“

Werbung für Blühstreifen

Nachdem die münsterischen Landwirte seit 2013 Blühstreifen für den Artenschutz ausgesät haben, findet das Projekt in diesem Jahr erstmals in ganz Westfalen-Lippe statt. Das „Blühende Band in Bauernhand“ umfasst 5000 Kilometer. „Jeder kann einen Beitrag für den Artenschutz leisten. Und jeder einzelne ist in der Pflicht“, so Schulze Bockeloh. Ein Schulterschluss von Landwirtschaft, Gesellschaft, Politik und Umweltverbänden sei ihr deshalb ein Anliegen.