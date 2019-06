Am Freitag (28. Juni) streiken erneut Schülerinnen, Schüler, Studierende, aber auch Erwachsene in Münster für eine konsequente Klimapolitik. Dieser Klimastreik ist der 26. Streik in Münster und markiert damit das halbjährige Bestehen der Proteste, heißt es in einer Pressemitteilung.

Um 10 Uhr versammeln sich die Streikenden vor dem Rathaus, von wo die Demonstrierenden nach einer Auftaktkundgebung zum LWL-Museum weiterziehen werden. Die Demonstration endet an der Wiese am Kanonengraben.

Der siebte große Streik

„Wir bekommen viel Zuspruch aus der Gesellschaft und Politik. Wenn es um konkrete Maßnahmen geht, hören wir allerdings immer wieder nur ‚Ja, aber . . .“, erklärt Nando Spicker, Student aus Münster.

Der Streik am heutigen Freitag ist der 26. Freitagsstreik der Bewegung „ Fridays for Future “ in Münster und der siebte große Streik. Die weltweite Bewegung der Schulstreiks wurde durch die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg inspiriert.

„Wir streiken seit einen halben Jahr, denn es geht um unsere Zukunft. Die Folgen der Klimakrise werden uns alle betreffen, allerdings verkennt die Politik die Dringlichkeit der Lage und stellt Wirtschaftsinteressen vorne an, anstatt sich an die unterzeichneten Abkommen zu halten“, ergänzt Carla Reemtsma, Studentin aus Münster.