Bei den Frühmittelalter- und Wikingertagen am Wochenende (29./30. Juni) gibt es auf dem Mühlenhof am Theo-Breider-Weg viel zu entdecken. Denn jede verfügbare Freifläche dient als Lager für die Wikinger und Slawen.

Rund 160 Handwerker, Händler und Krieger zeigen ihr Können. Es werden Knochen geschnitzt, es wird geschmiedet, gekocht, genäht und vieles mehr. Die Darsteller zeigen nicht nur das alltägliche Leben der Wikinger – in Schaukämpfen werden auch verschiedene Techniken präsentiert, und auf einer Modenschau wird die Kleidung aus der Zeit der Wikinger vorgeführt, wie es in einer Ankündigung heißt. Die jeweiligen Zeiten werden per Aushang bekannt gegeben.

Fleischbräter und Flammlachsstand

Und auch kulinarisch steht (fast) alles im Zeichen des Frühmittelalters: Beim Fleischbräter und beim Flammlachsstand kann man sich ebenso stärken wie am Met-Ausschank. Die Gastronomie des Mühlenhofes ist ebenfalls geöffnet und bietet unter anderem Kaffee und Kuchen an.

Da auch in der Nachbarschaft zwei Großveranstaltungen stattfinden, sollten Besucher am besten mit dem Rad oder öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, empfehlen die Veranstalter. In begrenztem Umfang kann gegen Entgelt auch der Zoo-Parkplatz genutzt werden.

Die Frühmittelalter- und Wikingertage finden jeweils von 10 bis 18 Uhr statt (Kassenschluss um 17 Uhr). Der Eintritt beträgt für Erwachsene sechs, für Kinder ab sechs Jahren vier. Eine Familienkarte kostet 16 Euro.