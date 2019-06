5,41 Prozent, so hoch lag 2018 die Beschäftigungsquote Schwerbehinderter in der Stadtverwaltung. In absoluten Zahlen ausgedrückt sind das 309 Beschäftigte mit einem Schwerbehindertenausweis.

Die Stadt erfüllt damit, wie schon in der vergangenen Jahren, die gesetzliche Quote. Im Sozialausschuss gab es am Mittwochabend dennoch Ärger um den von der Verwaltung vorgelegten Bericht.

Kritik von den Grünen

Aus den Reihen der Grünen wertete man die aktuellen Zahlen als „kein gutes Ergebnis“. Manche Tochterunternehmen würden nicht mal die fünf Prozent erreichen. Von Seiten der SPD erinnerte man an einen Ratsbeschluss, der der Verwaltung das Ziel einer Beschäftigungsquote Schwerbehinderter von mindestens sechs Prozent setzt.

Grünen-Chef Otto Reiners mutmaßte, dass für eine signifikante Steigerung der Quote „kreative Konzepte“ notwendig seien. Beim LWL etwa zeige man, so Reiners, dass sich eine deutlich höhere Quote bewerkstelligen lasse.

6,5 Prozent im öffentlichen Dienst

Andere im Ausschuss waren weit weniger ausgleichend. Die Quote sei peinlich, musste sich Ulrich Etienne , Fachstellenleiter für Personalentwicklung, unter anderem anhören. So ganz wollte der sich das allerdings nicht gefallen lassen.

Man verbringe acht bis zehn Stunden am Tag mit derlei Fragestellungen und habe mitunter eine andere Sicht auf die Dinge, ließ Etienne durchblicken, dass sich die Einstellung Schwerbehinderter in einer seiner Ansicht nach personell schmal aufgestellten Verwaltung keineswegs einfach gestalte. In der freien Wirtschaft liege die Quote bei vier Prozent, im öffentlichen Dienst bei 6,5 Prozent. „Wir liegen also genau dazwischen“, so Etienne.