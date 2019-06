Dokumente aus Hiltrup finden bald einen Weg in das „Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland“. Das Archiv ist darauf angelegt, auch in über 100 Jahren seine Dokumente Interessierten zu erschließen. So wünscht es sich Dr. Ittai Tamari , der Leiter des Zentralarchivs, das in Heidelberg seine Heimat hat, vom Zentralrat der Juden in Deutschland getragen und vom Bundesinnenministerium finanziert wird.

Bald wird das zentrale Archiv ein Stückchen reicher, mit dem Archiv des Vereins DIVIS, „Deutsch-Israelischer Verein in Schule und Bildung“. Es enthält Erinnerungen, Dokumente wie die Presseerklärung des lateinischen Patriarchats von 1996 zur Situation in Jerusalem oder Notizen und Reise-Programme aus dem Verein.

Dieser existierte von 1990 bis 2012. Insbesondere Lehrer der Fächer Englisch, Deutsch und Geschichte aus der ganzen Bundesrepublik fuhren seit Ende der 80er-Jahre nach Israel, unterstützt von der Bundeszentrale für politische Bildung. Viel Material sammelte sich in Hiltrup, bei Rolf Janssen , damals Lehrer für Geschichte und Englisch am Paulinum; er war der letzte DIVIS-Vorsitzende vor der Auflösung.

Bei ihm saßen nach einer Feierstunde im münsterischen Rathaus Tamari und Janssen zusammen und warfen einen Blick in das Schriftgut, mehrere Kisten und Aktenordner. „Das war unsere erste Fahrt – das Programm von 1988. Ich gebe ihnen alles mit.“

Das Archiv umfasst zwei Kilometer an Material zur jüdischen Existenz nach 1945. Von 300 000 Flüchtlingen aus ganz Europa, viele mit dem Ziel, Europa zu verlassen Richtung USA, Richtung Israel, viele krank oder gebrechlich, „zerfetzte Existenzen“, wie Tamari sagt.

Für viele ging es 1946 darum, sich „fit zu machen für den Exodus, wieder Fuß zu fassen“. Zum Teil waren sie untergebracht in einem ehemaligen Konzentrationslager wie Bergen-Belsen. „Die jüdische Existenz nach dem Krieg ist eine völlig andere. Die meisten Juden sind nicht zurückgekehrt.“ Auch in Polen wollten sie nicht bleiben sagt Tamari, unter anderem dort habe es nach dem Ende des Krieges Pogrome gegeben, „die Polen mögen sowas nicht hören“.

Für Tamari ist das Erhalten von Altakten nicht leicht, denn das Archiv ist nur ein Angebot: „Nicht jede Gemeinde hat ein historisches Bewusstsein, dagegen muss ich antreten.“ Was im Zentralarchiv ankommt, bearbeiten Facharchivare und Hilfskräfte; es muss „entmaterialisiert“, und verschlagwortet werden, es gilt, das Chaos zu systematisieren. „Sonst ist es so gut wie verloren.“

Für das richtige Klima und Licht ist das Archiv ausgestattet.