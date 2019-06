Bislang unbekannte Täter sind am frühen Mittwochmorgen in den McDonals am Schiffahrter Damm eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, brachen die Täter um 6.35 Uhr an der Rudolf-Diesel-Straße in das Schnellrestaurant ein.

Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Räume. Anschließend zerstörten sie gewaltsam eine Bürotür, flexten einen Tresor auf und flüchteten mit einer vierstelligen Bargeldsumme in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251/2750 entgegen.