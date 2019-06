Freibäder erwarten Ansturm – die Spinner machen Ärger

Die Freibäder stehen angesichts des angekündigten Hitze-Wochenendes vor einem großen Besucher-Andrang. Es könnte dann noch ein bisschen enger zugehen, als an solch heißen Tagen gewohnt. Schuld daran ist eine in Münster inzwischen hinlänglich bekannte Raupe.

Denn in allen drei kommunalen Freibädern sind einige Bereiche wegen Befalls durch den Eichenprozessionsspinner mit Flatterband vorsorglich abgetrennt worden, wie Winfried Reher , Leiter der Bäderabteilung, bestätigt.

Restgefahr durch Härchen

Gefundene Nester des Spinners seien abgesaugt worden. „Aber es besteht eine Restgefahr durch die Flimmerhärchen“, berichtet Reher. Deshalb sind nach seinen Worten im Eingangsbereich der Bäder entsprechende Warnhinweise ausgehängt worden.

In einigen Orten im Ruhrgebiet und andernorts haben die Freibäder ihre Öffnungszeiten wegen der angesagten hochsommerlichen Temperaturen ausgeweitet. „Wir können leider nicht verlängern“, sagt Reher. Man habe alles personell ausgereizt. „Wir können nicht länger als 20 Uhr.“

Solche Schilder weisen in den Freibädern auf gesperrte Flächen hin. Foto: Matthias Ahlke

Kaum Chancen für längere Öffnungszeiten

Hoffnung, künftig bei gutem Wetter flexibler reagieren zu können, knüpft Reher an die am kommenden Mittwoch im Rat zur Diskussion stehende Bädervorlage. Diese sieht mehr Personal vor, um unter anderem die Öffnungszeiten auszuweiten.

Am Wochenende öffnen die Freibäder Stapelskotten und Hiltrup um 7 Uhr. In der Coburg kann wegen einer Sportveranstaltung nicht gebadet werden. Das Sportbad Sudmühle der Schwimmvereinigung öffnet ab 10 Uhr.

Viele Schwimmer in der Coburg

Die meisten Besucher kamen in diesem Jahr bisher am vergangenen Dienstag. Allein in der Coburg wurden bei schweißtreibenden Temperaturen 5054 Gäste gezählt, wie Reher berichtet.

Unterdessen hat das Gesundheitsamt sein Merkblatt mit Verhaltensempfehlungen bei Kontakt mit dem Eichenprozessionsspinner ergänzt.