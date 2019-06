Im feierlichen Rahmen erhielten am Freitag die 96 Abiturientinnen der Marienschule ihre Zeugnisse.

Dem feierlichen Gottesdienst, der unter dem Motto „Sorge dich nicht um morgen“ stand, folgte die Zeugnisausgabe in der Aula. Schulleiter Arno Fischedick thematisierte insbesondere die soziale Verantwortung in der Gesellschaft und forderte die Schülerinnen dazu auf, ihre erworbenen Kenntnisse zu nutzen, um in einer zukünftigen, digitalen Bildungsgesellschaft einen Beitrag zur Gestaltung eines positiven Miteinanders zu leisten und Verantwortung zu übernehmen.

Besonderes Engagement

Dr. Martina Cappenberg, die für die Eltern sprach, ging insbesondere auf das schulische Lernen als Beziehungsgeschehen ein und freute sich darüber, wie gut das für die Schülerinnen in den vergangenen acht Jahren gelungen sei.

Die beiden Stufenleiter Hanna Schnieder und Josef Thiemann lobten die Stufe für ihr besonderes Engagement weit über die Grenzen ihrer Jahrgangsstufe hinaus und wünschten den Abiturientinnen viel Mut auf ihrem Weg in die Zukunft.

Raum zur Entfaltung

Die Stufenvertreterinnen Maria Luisa Grohs und Marlene Lüdorff, die ihre Schulzeit Revue passieren ließen, hoben hervor, dass die Schule ihnen besonders Raum zur Entfaltung gegeben habe, indem sie ihnen Gestaltungsmöglichkeiten eröffnete. Insbesondere erinnerten die beiden in ihrer Rede auch an ihre verstorbene Stufenleiterin Dr. Gabriele Bußmann.

Bei der Entlassungsfeier der Abiturienten wurden auch Julia Gebert, Charlotte Schumacher und Alina Sperling das europäische Exzellenzlabel „CertiLingua“ für herausragende sprachliche, europäische und interkulturelle Kompetenzen überreicht.

In beeindruckender Weise gestalteten Kai Bukow und Rosa Cappenberg sowie der Schulchor der Abiturientinnen den musikalischen Rahmen.