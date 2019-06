Bunte Meile rund um die Warendorfer Straße

Im Januar habe man sich mit den Nachbarn zusammengefunden und entschieden, dass es auf jeden Fall weitergehen solle. Und das tat es nach Maß: Denn wieder hatten sich weit über 200 Akteure angemeldet, um die Warendorfer Straße und die Nebenstraßen in eine bunte Meile zu verwandeln. Flohmärkte vor den Häusern, Musik und Theater in den Gärten, dazu Informationsstände in dem kleinen Park an der Warendorfer Straße. Alles lief wieder wie gewohnt. „Es soll ein Fest aus dem Viertel sein, von den Menschen für die Menschen“, betonte Lenzing .

Das genossen die zahlreichen Besucher schon bei der Eröffnung sichtlich: „Es ist schon ein ganz besonderes Viertel“, betonte einer der Anlieger. Denn man rücke gerade bei solche Festen ganz nah zusammen, achte aufeinander und kenne sich. „So macht das Leben einfach Spaß.“ Lenzing bestätigte das: „Wir leben, wie wir feiern: Tolerant, sozial und weltoffen.“

Doch eine Neuerung haben die Organisatoren eingeführt: Es wird der beste Stand prämiert. „Das Ergebnis gibt es aber erst am Sonntag, denn es dürfen sich alle an der Abstimmung beteiligen und das Ergebnis muss erst ausgezählt werden“, verriet Lenzing.