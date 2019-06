Seit Anfang April verhandelte das Landgericht Bielefeld gegen vier Männer im Alter zwischen 28 und 35 Jahren wegen bandenmäßigen Einbruchsdiebstahls sowie ein Ehepaar (42 und 41 Jahre), das als Hehler agiert hatte. Am Ende stand für das Gericht fest, dass die Bande zwischen Januar und Oktober 2018 insgesamt 14 Einbrüche begangen hatte – sie waren stets in Hallen und Werkstätten in Gewerbegebieten eingedrungen, hatten dort lohnenswerte Beute in Transporter der geschädigten Firmen verladen und weggeschafft.

Rückzugsort war Essen, wo das Ehepaar seit einiger Zeit lebte. Dort sowie in Bottrop wurde auch die Beute zwischengelagert, um dann in Essen und Gelsenkirchen auf Flohmärkten verhökert zu werden – zum Teil verkaufte der 42-jährige Hehler die „heiße Ware“ ganz einfach im Internet. Die Zweite Große Strafkammer kam nach Einstellung eines Teils der Anklagevorwürfe – Versuche und solche mit geringer Beute – auf einen Gesamtschaden über 300 000 Euro.

Der Schwerpunkt der Taten lag im nördlichen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Unter anderem waren ein Landtechnik-Betrieb in Münster und der Bauhof des Kreises Gütersloh in Rheda-Wiedenbrück heimgesucht worden. Weitere Tatorte waren in Telgte und Haltern.

Richter Carsten Wahlmann machte in seiner Urteilsbegründung deutlich, dass die Bande aus zwei Teilen bestand. Das Essener Ehepaar sei für den Verkauf der Beute zuständig gewesen, habe aber auch vor den Taten klare Hinweise darauf gegeben, was stehlenswert sei. Beide bekamen wegen gewerbsmäßiger Bandenhehlerei Haftstrafen von viereinhalb bzw. drei Jahren. Die vier „Einbrecher“, die jeweils zu den Tatserien eigens aus Rumänien eingereist waren, bekamen Haftstrafen für schweren Bandendiebstahl in 14 Fällen­ von fünf Jahren für den Haupttäter (29) bis zu 27 Monaten für einen nur an einer Tat beteiligten Mann.