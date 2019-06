Alle sind am Ziel angekommen

Münster -

Am Ludwig-Erhard-Berufskolleg erhielten am Samstagmorgen 68 Schülerinnen und Schüler in feierlichem Rahmen die Abiturzeugnisse. In ihren Grußworten an die Abiturientia und die knapp 200 Festgäste stellte Schulleiterin Martina Becker-Lenz in ihren Grußworten fest: „Sie haben manche Hürde genommen, sind vielleicht auch mal gestrauchelt – ans Ziel gekommen sind sie am Ende alle.“