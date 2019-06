„Als Gesellschaft wach bleiben“

Mut einzufordern ist das eine, ihn selbst an den Tag zu legen das andere: Als Seyran Ateş am Freitag im abendlichen Sonnenschein begleitet von Personenschützern aus der dunklen, gepanzerten Limousine steigt, wird klar, dass die 56-Jährige Letzteres nicht vermissen lässt. Die Initiatorin und Mitbegründerin der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um Kritik an Auswüchsen im Islam geht. Für ihren Gegenentwurf einer liberalen Ausprägung scheut sie Morddrohungen nicht. „In unserer Moschee ruft jeden Freitag eine Frau zum Gebet“, nennt die Rechtsanwältin und Autorin nur ein Beispiel, das ihre Kritiker erzürnt.

Eigentlich soll es bei dieser Diskussion der münsterischen CDU um radikale Moschee-Gemeinden und deutsche IS-Rückkehrer gehen. Doch Ateş, mit sechs Jahren als Kind einer Türkin und eines Kurden nach Berlin gelangt, kommt schnell zum Grundsätzlichen: „Wir müssen insgesamt als Gesellschaft wach sein.“ Sie prangert unter Verweis auf einschlägige Hochglanzbroschüren an, dass islamische Organisationen wie etwa das Islamische Zentrum in Hamburg Steuergelder für Projekte bekämen, obwohl diese „die westliche Demokratie als Feindbild“ sähen. Ateş: „Dann wird es pervers.“

Die Aufforderung, mutig zu sein, bezieht die Streiterin für einen zeitgemäßen Islam insbesondere auf frühkindliche Erziehung und Schule. In der Haltungsfrage, bei der Werte-Vermittlung müssten insbesondere Lehrer vom Staat viel stärkeren Rückhalt bekommen. „Wenn es einzelne tolle Beispiele gibt, warum machen wir das nicht zur Gesamtpolitik?“ Auf Veränderungen in der Gesellschaft müsse die Bildungspolitik reagieren.

Groß geworden als Gastarbeiterkind, erlebt Ateş heutzutage Dinge, „die wir vor 20 Jahren nicht kannten“: Burkinis beim Schwimmen, siebenjährige Kinder, die fasten müssten, und Männer, die Ärzte aus dem Kreißsaal prügelten. Ateş warnt vor falsch verstandener Toleranz unter dem Deckmantel „kultureller Identität“. Sie will dagegenhalten, fordert etwa ein bundesweites Kopftuchverbot in den Schulen. Jetzt plant sie eine Hochschule für zeitgemäßen Islam. Die Curricula soll der münsterische Islam-Professor Mouhanad Khorchide schreiben.

Als frühere Hausbesetzerin kennt sie sich mit Widerstand aus – auch gegen die großen Islam-Verbände, die von der Politik teils hofiert würden. Am Abend muss vor ihrem Hotel in Münster die Polizei wachen. Trauriger Alltag für Seyran Ateş.