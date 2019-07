Münster -

Mehr Respekt und gewaltfreien Umgang bei der Straßenprostitution fordert „Zhana“ in einem Video des Projekts Marischa. „Meine Würde ist unantastbar“, verlangt die Protagonistin für die Frauen, die auf der Siemensstraße in der Prostitution tätig sind. Damit wendet sie sich in erster Linie an die Freier.