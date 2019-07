Gereizte Stimmung in der Bezirksvertretung Mitte

Münster -

Zwischenrufe, angespannte Redebeiträge und eine gereizte Stimmung: In der Bezirksvertretung Mitte kündigte sich – nach FDP-Lesart – bereits der Kommunalwahlkampf 2020 an. Und dabei ging es um so etwas Entspannendes wie Schwimmen.