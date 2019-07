Mit der Musik von Pink Floyd , Queen oder Metallica in die Welt des Rock und Pop gleiten: Im Juli sind wieder unterschiedliche Musikshows im LWL-Planetarium an der Sentruper Straße 285 zu sehen. Besucher können eintauchen in die Musik und das Planetarium einmal außerhalb astronomischer Programme erleben.

► „Queen – Heaven“ steht am Freitag (5. Juli) um 20.30 Uhr auf dem Programm. Es erklingen die größten Hits der britischen Ausnahme band um Sänger Freddie Mer cury. Für die rund 75-minütige Show gilt eine Altersempfehlung ab 14 Jahren.

► „Space Rock Symphony“ ist am 12. Juli um 19.30 Uhr zu sehen – die größten symphonischen Rock balladen vereint in einer 50-minütigen Show zu einem moder nen Rockmärchen. Es erklingt die Musik von Metal­lica, Aerosmith oder den Stones.

► „Dark Side of the Moon“ verwan- delt am 19. Juli um 20.30 Uhr den Sternensaal in eine Rockkonzerthalle. Die visuelle Umsetzung des Albums mit der Musik von Pink Floyd dauert rund 50 Minuten.

► „Dimensions – es war einmal die Wirklichkeit“, die neueste Show im Planetarium, ist am 26. Juli um 19.30 Uhr zu sehen. Darin werden wissenschaftliche Daten visualisiert, 360-Grad-Aufnahmen aus Forschungs laboren ge zeigt und physikalische Phänomene künstlerisch interpretiert.