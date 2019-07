Verleihung der AbiBac-Zeugnisse am Pascal-Gymnasium

Münster -

Auch in diesem Jahr gibt es am Pascal-Gymnasium doppelten Grund zur Freude: 19 Abiturientinnen und Abiturienten bekommen neben dem deutschen Abiturzeugnis das französische Baccalauréat. Im Rahmen des AbiBac-Profils der Schule haben sie jetzt erfolgreich die letzten Prüfungen für den deutsch-französischen Doppel-Abschluss abgelegt, heißt es in einer Pressemitteilung.