Die „Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen“ (ICAN) setzt sich seit Jahren für die Abschaffung aller Atomwaffen weltweit ein. Im Oktober 2017 wurde der Kampagne für ihren Einsatz der Friedensnobelpreis zugesprochen. Zahlreiche Musiker wollen ICAN mit einem Friedensfest unterstützen. Sie richten ein Open-Air-Konzert aus, das am Sonntag (7. Juli) im Kulturquartier Münster, Rudolf-Diesel-Straße 41, stattfindet. Von 14 bis 20 Uhr gibt es Musik, der Eintritt ist frei.

Mit Multikulti-Akustik zwischen Urbanität und Landleben eröffnet das Trio „Klimaschoner“ (Beatrix Pluta, Audrey Lehrke und Thomas Grollmus) mit Bratsche, Balafon, Handpan und Mandoline das Fest. Singer-Songwriter André Fischer , Preisträger des Sparkassen-Nachwuchspreises Kultur 2019, wird die ersten Songs aus seinem Debüt-Album präsentieren, das in Kürze erscheint. Er wird mit seinem Produzenten Gerrit Nissen (Piano) auftreten. „Wir feilen bis kurz vor dem Konzert noch an den Details“, sagt der 20-jährige André Fischer. Erste Aufnahmen verraten: Seine Stimme ist erwachsener geworden, seine Texte direkter und die Melodien bleiben im Kopf.

Der Münsteraner Jan Loechel möchte das Publikum mit auf eine sinnliche Reise nehmen: „Ich will mit Inspiration, Leidenschaft und Mut neues Terrain entdecken.“ Storyteller Ernie Rissmann wird mit seiner Fingerstyle-Gitarre auf der Bühne stehen, mit der er gut und gerne auch mal ganze Bands ersetzt.

Für einen fulminanten Abschluss will Thorsten Wingenfelder sorgen. Er hat einige Geschichten zu erzählen, ist der markante Gitarrist und Sänger von „Fury in the Slaughterhouse“ doch seit 30 Jahren im Geschäft.