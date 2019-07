Münster -

Von Karin Völker

Es läuft von Anfang an nicht rund an der Sekundarschule in Roxel. Weil sie kein Oberstufen-Angebot hat, blieb der Zuspruch klein, hier werden viele Kinder aufgenommen, die an anderen Schulen keinen Platz erhalten haben. Das macht Probleme, die Schulleitung und Schulpflegschaft nicht mehr für lösbar halten. Sie haben bei der Stadt Münster die Auflösung der Schule beantragt.