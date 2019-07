Musik-Campus benötigt 17.500 Quadratmeter Fläche

Eine Gesamtnutzfläche von 17 500 Quadratmetern benötigen die Westfälische Wilhelms-Universität (WWU) und die Stadt Münster, um einen gemeinsamen Musikcampus als zeitgemäße Kulturimmobilie zu realisieren. Das geht aus dem Nutzungskonzept der „Metrum Managementberatung“ hervor, das Uni-Rektor Prof. Dr. Johannes Wessels und Oberbürgermeister Markus Lewe am frühen Donnerstagnachmittag vorstellten und das „vielfältige positive Effekte“ für Musiker und Münsteraner verspricht. Der Musikcampus, so heißt es, könne als Leuchtturmprojekt große Ausstrahlung für das Land NRW entfalten.

Auf dem Gelände sollen die Musikschule der WWU, die Westfälische Schule für Musik und das Sinfonieorchester Münster ausreichend Platz bekommen. Die bisherigen Raumprobleme könnten aus Sicht der Gutachter mit dem gemeinsamen Standort gelöst werden. Herzstück des Musikcampus soll ein Hauptgebäude mit einem zentralen Konzert- und Konferenzsaal werden, der bis zu 1200 Plätze ausgelegt werden kann.

Hittorfstraße bleibt Favorit

Favorit für die Standortwahl bleibt aus Sicht der Universität das Gelände des ehemaligen WWU-Institutes für Pharmazie an der Hittorfstraße, das nur wenige hundert Meter vom Schloss entfernt und direkt am Verkehrsknotenpunkt Coesfelder Kreuz mit Parkhaus und Busanbindung liegt. Was vor allem aber für diesen Standort spricht: Er ist verfügbar, groß genug und das Land plant, die Fläche zur Verfügung zu stellen.

Uni-Rektor Prof. Dr. Johannes Wessels (l.) und Oberbürgermeister Markus Lewe (M.) stellten zusammen mit Uni-Pressesprecher Norbert Robers das Nutzungskonzept vor. Foto: Oliver Werner

Das vorliegende Nutzungskonzept hat sich mit dem Nutzungsbedarf, aber weder mit dem Standort noch mit den Kosten beschäftigt. Die Uni hatte in Absprache mit der Stadt eine eigene Berechnung in Anlehnung an ihre Erfahrung mit Baukosten für öffentliche Gebäude durchgeführt – und kam dabei zu dem Ergebnis von mindestens 160 Millionen Euro. Davon würden rund zwei Drittel auf die Universität entfallen, auf die Stadt etwa ein Drittel. Das Land hatte eine mögliche Förderung in Aussicht gestellt.

Ratsvorlage im September

Der Stadtrat soll im Dezember einen Grundsatzbeschluss zum Musikcampus fällen. Die Vorlage soll im September in den Rat eingebracht werden.

Im September 2016 hatten Markus Lewe, die damalige WWU-Rektorin Prof. Dr. Ursula Nelles und der seinerzeit designierte neue WWU-Rektor Johannes Wessels eine entsprechende Absichtserklärung für einen Musikcampus unterzeichnet.