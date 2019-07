Am Samstag (6. Juli) findet in der Zeit von 14.30 bis 17.30 Uhr ein Werkstattnachmittag für Erwachsene mit Kindern im Museum für Naturkunde des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) an der Sentruper Straße 285 statt.

Der Pottwal steht im Mittelpunkt dieses dreistündigen, generationenübergreifenden Angebots ab acht Jahre. Anmelden können sich Kombinationen von Mama mit Sohn bis Opa mit Enkelin.

2011 erhielt das LWL-Museum die Nachricht, dass vor Pellworm ein toter Pottwal gestrandet sei. In dem Werkstattnachmittag erfahren die Teilnehmer anhand von Fotos etwas über die Schwierigkeiten bei der Bergung und Präparation dieses Sensationsfundes. Vor dem aufgestellten Skelett wird zudem die spannende Frage „Was macht der Pottwal bei den Dinosauriern?“ beantwortet.

Echo-Ortung der Wale ausprobieren

In einem Spiel wird das Prinzip der Echo-Ortung der Wale ausprobiert. Außerdem werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Giganten des Wassers, den Walen, und den Giganten des Landes, den Dinosauriern, untersucht.

Die Frage nach den Vorteilen von „Größe“ wird ebenso beantwortet wie die Frage, ob es Grenzen bei Gigantismus gibt. Gemeinsam führen Erwachsene und Kinder kleine Experimente etwa zum statischen Auftrieb des Wassers durch und gestalten ein Lebensraumbild von einem Pottwal in der Tiefsee.

Kinder zahlen sechs, Erwachsene acht Euro Eintritt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter ✆ 5 91 60 50.