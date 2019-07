27-jährige E-Scooter-Fahrerin bei Sturz in Münster verletzt

Eine 27-jährige E-Scooter-Fahrerin wurde nach Polizeiangaben am Donnerstag gegen 19.30 Uhr bei einem Alleinunfall auf der Promenade schwer verletzt. Die Frau hatte demnach gerade die Salzstraße gekreuzt und war in Richtung Windthorststraße unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache stürzte. Rettungskräfte brachten die Münsteranerin in ein Krankenhaus.

Erst am Donnerstag hatte der TÜV Rheinland vor den Gefahren der elektrisch betriebenen Roller gewarnt . „Selbst für geübte Radfahrer ist die Nutzung eines E-Scooters ein ganz neues Gefühl”, sagte TÜV-Experte Rohr. Seine Empfehlung: Erst mal üben, ehe man sich ins Getümmel stürzt.